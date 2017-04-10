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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 08:02 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月10日

    路透4月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7689
港元)
    
    周五美国股市三大股指微跌，道琼工业指数收跌6.85点，或0.03%，至20,656.10点，此前发布的
美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩
减资产负债表计划发表评论。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.440     0.74        21039       9.512       -0.29
 中国铝业                            12.950      0.78        8357        4.024       -1.12
 中国移动                            55.170      -0.07       126679      85.722      0.26
 中国人寿                            15.190      -0.59       44130       23.602      0.22
 中石油                              73.900      1.19        38156       5.741       -0.67
 中石化                              84.500      0.67        17556       6.565       0.22
 汇丰控股                <HSBC.K     40.570      -0.20       1330723     63.037      -0.34
 中电信                              49.920      0.34        3802        3.878       -0.05
 中国联通                            14.100      4.83        126848      10.954      -0.05
 华能国际                            27.090      -1.06       13626       5.261       -0.73
 南方航空                            36.420      1.76        1658        5.659       -0.37
 东方航空                            29.510      1.41        1414        4.585       0.33
 中芯国际                            6.230       0.48        15571       9.680       0.62
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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