《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月10日

路透4月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7689 港元) 周五美国股市三大股指微跌，道琼工业指数收跌6.85点，或0.03%，至20,656.10点，此前发布的 美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩 减资产负债表计划发表评论。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.440 0.74 21039 9.512 -0.29 中国铝业 12.950 0.78 8357 4.024 -1.12 中国移动 55.170 -0.07 126679 85.722 0.26 中国人寿 15.190 -0.59 44130 23.602 0.22 中石油 73.900 1.19 38156 5.741 -0.67 中石化 84.500 0.67 17556 6.565 0.22 汇丰控股 <HSBC.K 40.570 -0.20 1330723 63.037 -0.34 中电信 49.920 0.34 3802 3.878 -0.05 中国联通 14.100 4.83 126848 10.954 -0.05 华能国际 27.090 -1.06 13626 5.261 -0.73 南方航空 36.420 1.76 1658 5.659 -0.37 东方航空 29.510 1.41 1414 4.585 0.33 中芯国际 6.230 0.48 15571 9.680 0.62 （完） (整理 梁慧仪)