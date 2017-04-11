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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月11日

    路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港
元)
    
    美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震
荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.030     -0.33       22878       9.482       -0.09
 中国铝业                            12.890      -0.46       5494        4.006       -1.08
 中国移动                            54.820      -0.63       72355       85.190      -0.25
 中国人寿                            14.930      -1.71       73859       23.201      -0.42
 中石油                              73.740      -0.22       37671       5.730       -0.70
 中石化                              83.850      -0.77       26746       6.515       0.54
 汇丰控股                            40.820      0.62        1422419     63.434      0.05
 中电信                              49.570      -0.70       6943        3.852       -0.48
 中国联通                            13.610      -3.48       67235       10.575      0.14
 华能国际                            27.580      1.81        13286       5.357       -0.60
 南方航空                            35.300      -3.08       2418        5.486       -0.08
 东方航空                            28.090      -4.81       1949        4.365       -0.11
 中芯国际                            6.180       -0.80       10146       9.604       0.04
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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