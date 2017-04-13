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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月13日

    路透4月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7709
港元)
    
     美国股市周三下跌，道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点，标普500指数自大选
日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              120.690     0.08        12890       9.379       -0.75
 中国铝业                            12.510      -1.73       5362        3.889       -1.31
 中国移动                            54.580      0.42        90784       84.827      -0.03
 中国人寿                            14.770      -0.07       98001       22.955      -1.06
 中石油                              72.690      -0.29       32958       5.649       -0.55
 中石化                              82.480      -0.35       30887       6.409       0.15
 汇丰控股                            40.970      -0.36       1292598     63.675      -0.82
 中电信                              49.670      0.10        4098        3.860       -0.26
 中国联通                            13.490      -0.66       62863       10.483      -0.16
 华能国际                            27.590      0.11        11950       5.360       -0.56
 南方航空                            34.850      -0.40       7172        5.416       -0.62
 东方航空                            27.930      -0.21       2280        4.341       -0.67
 中芯国际                            6.100       -0.81       47717       9.480       1.29
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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