《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月13日

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透4月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7709 港元) 美国股市周三下跌，道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点，标普500指数自大选 日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.690 0.08 12890 9.379 -0.75 中国铝业 12.510 -1.73 5362 3.889 -1.31 中国移动 54.580 0.42 90784 84.827 -0.03 中国人寿 14.770 -0.07 98001 22.955 -1.06 中石油 72.690 -0.29 32958 5.649 -0.55 中石化 82.480 -0.35 30887 6.409 0.15 汇丰控股 40.970 -0.36 1292598 63.675 -0.82 中电信 49.670 0.10 4098 3.860 -0.26 中国联通 13.490 -0.66 62863 10.483 -0.16 华能国际 27.590 0.11 11950 5.360 -0.56 南方航空 34.850 -0.40 7172 5.416 -0.62 东方航空 27.930 -0.21 2280 4.341 -0.67 中芯国际 6.100 -0.81 47717 9.480 1.29 （完） (整理 梁慧仪)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)