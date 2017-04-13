《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月13日

路透4月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7709 港元) 美国股市周三下跌，道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点，标普500指数自大选 日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.690 0.08 12890 9.379 -0.75 中国铝业 12.510 -1.73 5362 3.889 -1.31 中国移动 54.580 0.42 90784 84.827 -0.03 中国人寿 14.770 -0.07 98001 22.955 -1.06 中石油 72.690 -0.29 32958 5.649 -0.55 中石化 82.480 -0.35 30887 6.409 0.15 汇丰控股 40.970 -0.36 1292598 63.675 -0.82 中电信 49.670 0.10 4098 3.860 -0.26 中国联通 13.490 -0.66 62863 10.483 -0.16 华能国际 27.590 0.11 11950 5.360 -0.56 南方航空 34.850 -0.40 7172 5.416 -0.62 东方航空 27.930 -0.21 2280 4.341 -0.67 中芯国际 6.100 -0.81 47717 9.480 1.29 （完） (整理 梁慧仪)