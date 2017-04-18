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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 07:58 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月19日

    路透4月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7739
港元)
    
    美国股市周二收盘下跌，道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点，标准普尔500指
数.SPX收降6.82点，或0.29%，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治
紧张局势也令投资者愈发谨慎。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              117.760     -2.40       15371       9.155       -0.92
 中国铝业                            12.900      2.63        7743        4.011       -0.71
 中国移动                            53.810      -1.34       110632      83.663      0.13
 中国人寿                            14.380      -2.51       72833       22.358      -0.85
 中石油                              71.810      -1.52       15511       5.582       -0.84
 中石化                              81.150      -1.42       16961       6.309       0.29
 汇丰控股                            40.160      -1.06       2775204     62.440      0.06
 中电信                              49.690      -1.31       5061        3.863       -0.44
 中国联通                            13.220      -3.57       114751      10.277      0.76
 华能国际                            27.350      -1.30       53364       5.315       0.67
 南方航空                            33.900      -3.34       7310        5.271       -0.93
 东方航空                            27.990      -0.82       4808        4.352       -1.09
 中芯国际                            5.910       -1.66       96189       9.189       1.09
 （完）   

 (整理 梁慧仪)
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