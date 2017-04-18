《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月19日

路透4月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7739 港元) 美国股市周二收盘下跌，道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点，标准普尔500指 数.SPX收降6.82点，或0.29%，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治 紧张局势也令投资者愈发谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 117.760 -2.40 15371 9.155 -0.92 中国铝业 12.900 2.63 7743 4.011 -0.71 中国移动 53.810 -1.34 110632 83.663 0.13 中国人寿 14.380 -2.51 72833 22.358 -0.85 中石油 71.810 -1.52 15511 5.582 -0.84 中石化 81.150 -1.42 16961 6.309 0.29 汇丰控股 40.160 -1.06 2775204 62.440 0.06 中电信 49.690 -1.31 5061 3.863 -0.44 中国联通 13.220 -3.57 114751 10.277 0.76 华能国际 27.350 -1.30 53364 5.315 0.67 南方航空 33.900 -3.34 7310 5.271 -0.93 东方航空 27.990 -0.82 4808 4.352 -1.09 中芯国际 5.910 -1.66 96189 9.189 1.09 （完） (整理 梁慧仪)