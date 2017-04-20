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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月20日

    路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741
港元)
    
    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4
04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              115.640     -1.80       16020       8.990       -1.53
 中国铝业                            13.160      2.02        3557        4.092       -1.39
 中国移动                            53.540      -0.50       95499       83.245      0.05
 中国人寿                            14.330      -0.35       73500       22.281      -0.98
 中石油                              70.450      -1.89       19842       5.477       -1.50
 中石化                              79.290      -2.29       22242       6.164       -0.58
 汇丰控股                            39.730      -1.07       2413384     61.773      -0.53
 中电信                              49.010      -1.37       4692        3.810       -0.26
 中国联通                            13.030      -1.44       48409       10.130      0.10
 华能国际                            26.710      -2.34       26171       5.191       -0.74
 南方航空                            33.000      -2.65       4047        5.131       0.02
 东方航空                            26.980      -3.61       5934        4.195       0.12
 中芯国际                            5.890       -0.34       13550       9.158       -0.13
 （完）   

 (整理 梁慧仪)
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