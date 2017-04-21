《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月21日

路透4月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7748 港元) 美国股市周四上扬，道琼工业指数升174.22点，或0.85%，至20,578.71点，纳斯达克指数创纪录 收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.190 0.48 24047 9.034 -0.62 中国铝业 13.260 0.76 8492 4.124 -0.63 中国移动 53.910 0.69 156594 83.828 -0.38 中国人寿 14.640 2.16 90691 22.765 -0.37 中石油 71.120 0.95 17928 5.529 -0.55 中石化 80.500 1.53 35217 6.259 0.46 汇丰控股 40.030 0.76 2083390 62.245 -0.01 中电信 49.500 1.00 4211 3.849 0.22 中国联通 13.300 2.07 46460 10.340 -0.38 华能国际 26.810 0.37 14160 5.211 -0.74 南方航空 33.870 2.64 2470 5.267 -0.82 东方航空 27.740 2.82 4428 4.313 -0.38 中芯国际 5.860 -0.51 36251 9.112 0.46 （完） (整理 梁慧仪)