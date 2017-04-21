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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月21日

    路透4月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7748
港元)
    
    美国股市周四上扬，道琼工业指数升174.22点，或0.85%，至20,578.71点，纳斯达克指数创纪录
收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              116.190     0.48        24047       9.034       -0.62
 中国铝业                            13.260      0.76        8492        4.124       -0.63
 中国移动                            53.910      0.69        156594      83.828      -0.38
 中国人寿                            14.640      2.16        90691       22.765      -0.37
 中石油                              71.120      0.95        17928       5.529       -0.55
 中石化                              80.500      1.53        35217       6.259       0.46
 汇丰控股                            40.030      0.76        2083390     62.245      -0.01
 中电信                              49.500      1.00        4211        3.849       0.22
 中国联通                            13.300      2.07        46460       10.340      -0.38
 华能国际                            26.810      0.37        14160       5.211       -0.74
 南方航空                            33.870      2.64        2470        5.267       -0.82
 东方航空                            27.740      2.82        4428        4.313       -0.38
 中芯国际                            5.860       -0.51       36251       9.112       0.46
 （完）   

 (整理 梁慧仪)
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