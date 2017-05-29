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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:54 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7932港元)
    
    美股道琼工业指数周五收低2.67点，或0.01%，报21,080.28点
。长周末前收盘基本持平，消费品类股上涨。

    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            116.030  0.97     13676     9.043         -0.41
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.750   1.91     6090      3.663         -0.47
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.580   -0.41    121387    86.630        0.56
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.320   -0.91    58554     25.437        0.34
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            67.780   -0.51    23206     5.282         -0.15
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.490   1.88     22418     6.429         0.76
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.150   -0.53    1442857   67.256        -0.36
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.950   -0.31    9071      3.815         0.39
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.340   0.28     42149     11.176        -0.04
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.360   0.43     19465     5.915         1.29
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            37.150   3.02     3331      5.790         0.18
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.780   0.91     2356      4.486         0.35
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.330    -0.56    25377     8.308         -1.10
           >                                                             
 
    （完）
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