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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7909港元)
    
    美股道琼工业指数周三收低20.82点，或0.1%，报21,008.65点
。因摩根大通和美国银行警告当前季度营收疲弱后，金融股下跌，抵消防
御类股上涨带来的提振。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            112.760  -1.86    20346     8.785         -1.29
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.540   -1.95    13558     3.596         -0.93
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.110   0.64     161780    85.871        -0.67
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.300   -0.67    151623    25.398        -0.79
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            66.300   -0.87    36877     5.165         -0.47
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.090   -0.16    30136     6.396         0.09
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.490   0.18     2077165   67.765        0.10
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.610   0.53     11717     3.865         -0.13
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.420   -0.83    47967     11.234        0.49
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            31.620   0.06     18089     6.159         -0.99
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            38.350   -0.42    2105      5.976         0.26
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            29.350   -0.10    2657      4.573         0.07
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.180    -4.43    67171     8.071         -1.69
           >                                                             
 
    （完）
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