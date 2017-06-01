《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7909港元) 美股道琼工业指数周三收低20.82点，或0.1%，报21,008.65点 。因摩根大通和美国银行警告当前季度营收疲弱后，金融股下跌，抵消防 御类股上涨带来的提振。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 112.760 -1.86 20346 8.785 -1.29 > 中国铝业 <2600.HK 11.540 -1.95 13558 3.596 -0.93 > 中国移动 <0941.HK 55.110 0.64 161780 85.871 -0.67 > 中国人寿 <2628.HK 16.300 -0.67 151623 25.398 -0.79 > 中石油 <0857.HK 66.300 -0.87 36877 5.165 -0.47 > 中石化 <0386.HK 82.090 -0.16 30136 6.396 0.09 > 汇丰控股 <0005.HK 43.490 0.18 2077165 67.765 0.10 > 中电信 <0728.HK 49.610 0.53 11717 3.865 -0.13 > 中国联通 <0762.HK 14.420 -0.83 47967 11.234 0.49 > 华能国际 <0902.HK 31.620 0.06 18089 6.159 -0.99 > 南方航空 <1055.HK 38.350 -0.42 2105 5.976 0.26 > 东方航空 <0670.HK 29.350 -0.10 2657 4.573 0.07 > 中芯国际 <0981.HK 5.180 -4.43 67171 8.071 -1.69 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为