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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7898港元)
    
    美股道琼工业指数周五收高62.11点，或0.29%，报21,206.29
点。三大股指再创纪录收盘新高，尽管就业报告不及预期。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            113.860  -0.11    26615     8.869         -0.68
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.410   -1.64    5963      3.555         -0.13
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.990   -0.81    166335    85.672        0.20
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.270   -0.43    67893     25.348        0.39
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            66.500   -0.21    12668     5.180         0.20
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.760   -0.17    21242     6.447         0.42
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.790   -0.05    1055841   68.223        -0.26
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.730   0.12     12829     3.874         0.62
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.460   -0.55    39826     11.264        0.39
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            31.400   -0.57    29346     6.115         0.74
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            39.600   -1.76    3779      6.170         -0.01
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.100   -1.38    3389      4.689         -0.22
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.160    -0.77    12247     8.039         -0.26
           >                                                             
 
    （完）
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