《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7898港元) 美股道琼工业指数周五收高62.11点，或0.29%，报21,206.29 点。三大股指再创纪录收盘新高，尽管就业报告不及预期。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 113.860 -0.11 26615 8.869 -0.68 > 中国铝业 <2600.HK 11.410 -1.64 5963 3.555 -0.13 > 中国移动 <0941.HK 54.990 -0.81 166335 85.672 0.20 > 中国人寿 <2628.HK 16.270 -0.43 67893 25.348 0.39 > 中石油 <0857.HK 66.500 -0.21 12668 5.180 0.20 > 中石化 <0386.HK 82.760 -0.17 21242 6.447 0.42 > 汇丰控股 <0005.HK 43.790 -0.05 1055841 68.223 -0.26 > 中电信 <0728.HK 49.730 0.12 12829 3.874 0.62 > 中国联通 <0762.HK 14.460 -0.55 39826 11.264 0.39 > 华能国际 <0902.HK 31.400 -0.57 29346 6.115 0.74 > 南方航空 <1055.HK 39.600 -1.76 3779 6.170 -0.01 > 东方航空 <0670.HK 30.100 -1.38 3389 4.689 -0.22 > 中芯国际 <0981.HK 5.160 -0.77 12247 8.039 -0.26 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为