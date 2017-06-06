版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月6日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7918港元)
    
    美股道琼工业指数周一收低22.25点，或0.1%，报21,184.04点
。能源股和金融股走强部分抵消了苹果下挫的影响。能源股和金融股都是
今年以来表现最差的板块。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            114.440  0.51     30291     8.917         -0.70
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.300   -0.96    4994      3.522         -0.79
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.830   -0.29    93754     85.443        0.28
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.850   -2.58    186067    24.699        -0.61
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            66.150   -0.53    14245     5.154         -0.11
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.620   -0.17    23631     6.437         0.12
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.910   0.27     952562    68.426        0.26
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.230   -1.01    9027      3.836         0.41
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.620   1.11     79400     11.391        0.10
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.910   -1.56    15645     6.021         0.18
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            39.310   -0.73    2987      6.126         -0.39
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.030   -0.23    1625      4.680         0.21
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.020    -2.71    33623     7.823         -0.98
           >                                                             
 
    （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐