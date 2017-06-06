《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7918港元) 美股道琼工业指数周一收低22.25点，或0.1%，报21,184.04点 。能源股和金融股走强部分抵消了苹果下挫的影响。能源股和金融股都是 今年以来表现最差的板块。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 114.440 0.51 30291 8.917 -0.70 > 中国铝业 <2600.HK 11.300 -0.96 4994 3.522 -0.79 > 中国移动 <0941.HK 54.830 -0.29 93754 85.443 0.28 > 中国人寿 <2628.HK 15.850 -2.58 186067 24.699 -0.61 > 中石油 <0857.HK 66.150 -0.53 14245 5.154 -0.11 > 中石化 <0386.HK 82.620 -0.17 23631 6.437 0.12 > 汇丰控股 <0005.HK 43.910 0.27 952562 68.426 0.26 > 中电信 <0728.HK 49.230 -1.01 9027 3.836 0.41 > 中国联通 <0762.HK 14.620 1.11 79400 11.391 0.10 > 华能国际 <0902.HK 30.910 -1.56 15645 6.021 0.18 > 南方航空 <1055.HK 39.310 -0.73 2987 6.126 -0.39 > 东方航空 <0670.HK 30.030 -0.23 1625 4.680 0.21 > 中芯国际 <0981.HK 5.020 -2.71 33623 7.823 -0.98 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为