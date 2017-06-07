版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月7日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7934港元)
    
    美股道琼工业指数周二收低47.81点，或0.23%，报21,136.23
点。因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布。

    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            112.120  0.58     27616     8.738         -2.26
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.320   0.18     1188      3.529         -0.03
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.770   -0.11    74127     85.370        0.08
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.210   2.27     145486    25.267        0.86
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            66.150   0.00     20434     5.155         0.50
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            83.100   0.58     29496     6.476         1.04
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            44.260   0.80     1466441   68.988        0.35
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.340   0.22     6661      3.845         0.93
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.710   0.62     43356     11.464        0.39
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.910   0.00     9131      6.022         0.37
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            40.400   2.77     3613      6.297         -0.05
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.020   -0.03    1646      4.679         0.20
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.100    1.59     12279     7.949         0.50
           >                                                             
 
    （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐