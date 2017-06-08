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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:18 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月8日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7941港元)
    
    美股道琼工业指数周三收高37.46点，或0.18%，报21,173.69
点。受前FBI局长科米证词没有大意外提振收高，能源股跟随油价走软。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            110.450  -1.49    22804     8.609         -1.50
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.840   4.59     9056      3.691         -1.03
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.680   -0.16    82458     85.240        0.05
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.230   0.12     95012     25.301        1.49
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            65.200   -1.44    19337     5.082         -0.74
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.780   -0.39    20999     6.452         -0.43
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            44.270   0.02     1285634   69.012        0.23
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.500   0.32     4156      3.858         0.47
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.730   0.14     34533     11.481        0.18
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.950   0.13     18998     6.031         0.35
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            40.060   -0.84    3746      6.245         0.72
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.000   -0.07    5800      4.677         1.01
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.140    0.78     38889     8.013         -0.83
           >                                                             
 
    （完）
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