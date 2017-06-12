《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7967 港元) 美国股市周五涨跌互见，道琼工业指数收升89.44点，或0.42%，至21,271.97点，科技股遭到抛售 ，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.720 0.18 21484 8.633 -0.32 中国铝业 11.660 -1.77 6618 3.636 -1.19 中国移动 53.750 -1.54 138140 83.815 -0.22 中国人寿 16.460 -0.30 139397 25.667 0.85 中石油 64.940 -0.23 27987 5.063 -14.18 中石化 82.380 -0.66 26434 6.423 5.12 汇丰控股 44.210 -0.14 2017575 68.938 0.49 中电信 48.680 -1.34 8159 3.795 0.67 中国联通 14.510 -1.43 55997 11.313 -0.06 华能国际 29.850 -2.55 20691 5.818 1.19 南方航空 40.830 0.81 4118 6.367 17.90 东方航空 30.040 0.37 1305 4.684 -0.97 中芯国际 4.950 -3.13 71604 7.719 -2.05 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为