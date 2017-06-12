版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月12日

    路透6月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7967
港元)
    
    美国股市周五涨跌互见，道琼工业指数收升89.44点，或0.42%，至21,271.97点，科技股遭到抛售
 ，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              110.720     0.18        21484       8.633       -0.32
 中国铝业                            11.660      -1.77       6618        3.636       -1.19
 中国移动                            53.750      -1.54       138140      83.815      -0.22
 中国人寿                            16.460      -0.30       139397      25.667      0.85
 中石油                              64.940      -0.23       27987       5.063       -14.18
 中石化                              82.380      -0.66       26434       6.423       5.12
 汇丰控股                            44.210      -0.14       2017575     68.938      0.49
 中电信                              48.680      -1.34       8159        3.795       0.67
 中国联通                            14.510      -1.43       55997       11.313      -0.06
 华能国际                            29.850      -2.55       20691       5.818       1.19
 南方航空                            40.830      0.81        4118        6.367       17.90
 东方航空                            30.040      0.37        1305        4.684       -0.97
 中芯国际                            4.950       -3.13       71604       7.719       -2.05
 （完）

 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐