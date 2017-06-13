《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.799港 元) 美国股市周一下跌，道琼工业指数收跌36.30点，或0.17%，至21,235.67点，因苹果延续上周跌势 ，拖累科技股走低。不过，科技股仍是标普500指数年内表现最好的板块。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 111.030 0.28 16706 8.659 0.11 中国铝业 11.670 0.09 3959 3.641 0.02 中国移动 53.530 -0.41 79825 83.496 0.12 中国人寿 16.170 -1.76 95983 25.222 1.50 中石油 64.260 -0.20 19602 5.012 -0.37 中石化 81.990 -0.47 31244 6.394 0.54 汇丰控股 43.770 -1.00 1323473 68.272 -0.26 中电信 48.350 -0.68 10130 3.771 0.82 中国联通 14.340 -1.17 21917 11.184 0.39 华能国际 29.570 -0.94 9369 5.765 -0.25 南方航空 40.930 0.24 1545 6.384 -0.09 东方航空 29.470 -1.90 1859 4.597 -0.07 中芯国际 4.900 -1.01 20382 7.643 -1.38 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为