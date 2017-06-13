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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:23 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

    路透6月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.799港
元)
    
    美国股市周一下跌，道琼工业指数收跌36.30点，或0.17%，至21,235.67点，因苹果延续上周跌势
，拖累科技股走低。不过，科技股仍是标普500指数年内表现最好的板块。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              111.030     0.28        16706       8.659       0.11
 中国铝业                            11.670      0.09        3959        3.641       0.02
 中国移动                            53.530      -0.41       79825       83.496      0.12
 中国人寿                            16.170      -1.76       95983       25.222      1.50
 中石油                              64.260      -0.20       19602       5.012       -0.37
 中石化                              81.990      -0.47       31244       6.394       0.54
 汇丰控股                            43.770      -1.00       1323473     68.272      -0.26
 中电信                              48.350      -0.68       10130       3.771       0.82
 中国联通                            14.340      -1.17       21917       11.184      0.39
 华能国际                            29.570      -0.94       9369        5.765       -0.25
 南方航空                            40.930      0.24        1545        6.384       -0.09
 东方航空                            29.470      -1.90       1859        4.597       -0.07
 中芯国际                            4.900       -1.01       20382       7.643       -1.38
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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