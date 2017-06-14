《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.798港 元) 美国股市周二上涨，标普500指数，道琼工业指数和Russell 2000指数创下纪录收盘高位，道琼工 业指数收升92.80点，或0.44%，至21,328.47点，因科技股反弹，且投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FE D)预计升息前调整头寸。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 112.390 1.22 22881 8.764 0.85 中国铝业 12.150 4.11 12588 3.790 -0.79 中国移动 53.840 0.58 82278 83.969 0.08 中国人寿 16.070 0.46 86714 25.063 0.65 中石油 64.650 0.61 26905 5.041 0.71 中石化 82.550 0.68 19067 6.437 0.74 汇丰控股 43.860 0.21 1145321 68.404 -0.29 中电信 48.480 0.27 12425 3.780 0.81 中国联通 14.500 1.12 33191 11.307 0.96 华能国际 29.650 0.27 10862 5.780 -0.34 南方航空 40.210 -1.76 2152 6.271 -0.30 东方航空 28.660 -2.75 3430 4.470 0.45 中芯国际 5.040 2.86 37346 7.860 1.56 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为