《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月15日

路透6月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7983 港元) 美国股市周三涨跌互见，道琼工业指数收升46.09点，或0.22%，至21,374.56点，科技股下滑拖累 纳斯达克指数收低，标普500指数也收挫，因今日公布的通胀数据弱于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/ FED)再度加息，引发投资者担忧未来美国经济成长步伐。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.300 -1.86 20011 8.602 -1.70 中国铝业 12.430 2.30 24603 3.877 -1.84 中国移动 53.880 0.07 96543 84.034 -0.26 中国人寿 15.850 -1.37 131854 24.721 -0.32 中石油 63.760 -1.38 18806 4.972 -0.95 中石化 81.950 -0.73 21998 6.391 -1.38 汇丰控股 43.680 -0.41 1414103 68.126 -0.62 中电信 48.260 -0.45 12701 3.763 0.36 中国联通 14.480 -0.14 54976 11.292 0.28 华能国际 29.530 -0.40 15649 5.757 -0.40 南方航空 40.890 1.69 3730 6.377 -0.35 东方航空 28.970 1.08 3774 4.518 0.18 中芯国际 5.380 6.75 78885 8.391 -2.09 （完） (整理 梁慧仪)