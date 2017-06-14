《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7983 港元) 美国股市周三涨跌互见，道琼工业指数收升46.09点，或0.22%，至21,374.56点，科技股下滑拖累 纳斯达克指数收低，标普500指数也收挫，因今日公布的通胀数据弱于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/ FED)再度加息，引发投资者担忧未来美国经济成长步伐。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.300 -1.86 20011 8.602 -1.70 中国铝业 12.430 2.30 24603 3.877 -1.84 中国移动 53.880 0.07 96543 84.034 -0.26 中国人寿 15.850 -1.37 131854 24.721 -0.32 中石油 63.760 -1.38 18806 4.972 -0.95 中石化 81.950 -0.73 21998 6.391 -1.38 汇丰控股 43.680 -0.41 1414103 68.126 -0.62 中电信 48.260 -0.45 12701 3.763 0.36 中国联通 14.480 -0.14 54976 11.292 0.28 华能国际 29.530 -0.40 15649 5.757 -0.40 南方航空 40.890 1.69 3730 6.377 -0.35 东方航空 28.970 1.08 3774 4.518 0.18 中芯国际 5.380 6.75 78885 8.391 -2.09 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为