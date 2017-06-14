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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 07:52 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月15日

    路透6月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7983
港元)
    
    美国股市周三涨跌互见，道琼工业指数收升46.09点，或0.22%，至21,374.56点，科技股下滑拖累
纳斯达克指数收低，标普500指数也收挫，因今日公布的通胀数据弱于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/
FED)再度加息，引发投资者担忧未来美国经济成长步伐。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              110.300     -1.86       20011       8.602       -1.70
 中国铝业                            12.430      2.30        24603       3.877       -1.84
 中国移动                            53.880      0.07        96543       84.034      -0.26
 中国人寿                            15.850      -1.37       131854      24.721      -0.32
 中石油                              63.760      -1.38       18806       4.972       -0.95
 中石化                              81.950      -0.73       21998       6.391       -1.38
 汇丰控股                            43.680      -0.41       1414103     68.126      -0.62
 中电信                              48.260      -0.45       12701       3.763       0.36
 中国联通                            14.480      -0.14       54976       11.292      0.28
 华能国际                            29.530      -0.40       15649       5.757       -0.40
 南方航空                            40.890      1.69        3730        6.377       -0.35
 东方航空                            28.970      1.08        3774        4.518       0.18
 中芯国际                            5.380       6.75        78885       8.391       -2.09
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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