《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.80 17港元) 科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑，道琼工业指数收低14.66点，或0.0 7%，至21,359.90点，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股溢价 普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 109.480 -0.74 26455 8.541 -0.91 中国铝业 11.900 -4.26 13709 3.714 -1.23 中国移动 53.680 -0.37 123602 83.759 0.19 中国人寿 15.440 -2.59 168572 24.092 0.38 中石油 63.130 -0.99 31490 4.925 -0.70 中石化 81.430 -0.63 23689 6.353 0.05 汇丰控股 43.810 0.30 1510514 68.358 0.82 中电信 48.090 -0.35 11191 3.752 0.59 中国联通 14.400 -0.55 50867 11.234 0.31 华能国际 29.160 -1.25 17775 5.687 -0.22 南方航空 40.250 -1.57 4041 6.280 -0.15 东方航空 28.710 -0.90 1065 4.480 0.22 中芯国际 5.460 1.49 67819 8.519 -1.85 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为