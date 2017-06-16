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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

    路透6月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.80
17港元)
    
    科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑，道琼工业指数收低14.66点，或0.0
7%，至21,359.90点，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。
 公司名称                ADR代码      收盘价    涨跌幅       成交量  ADR折合每股  较港股溢价
                                                                     普通股       
                                    （美元）   （%）                 (港元)       (%)
 中海油                             109.480    -0.74     26455       8.541        -0.91
 中国铝业                           11.900     -4.26     13709       3.714        -1.23
 中国移动                           53.680     -0.37     123602      83.759       0.19
 中国人寿                           15.440     -2.59     168572      24.092       0.38
 中石油                             63.130     -0.99     31490       4.925        -0.70
 中石化                             81.430     -0.63     23689       6.353        0.05
 汇丰控股                           43.810     0.30      1510514     68.358       0.82
 中电信                             48.090     -0.35     11191       3.752        0.59
 中国联通                           14.400     -0.55     50867       11.234       0.31
 华能国际                           29.160     -1.25     17775       5.687        -0.22
 南方航空                           40.250     -1.57     4041        6.280        -0.15
 东方航空                           28.710     -0.90     1065        4.480        0.22
 中芯国际                           5.460      1.49      67819       8.519        -1.85
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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