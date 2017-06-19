《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8港元 ) 美国股市周五收盘变动不大，道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；尽管亚马逊 以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.270 0.72 57775 8.601 -0.34 中国铝业 11.990 0.76 22138 3.741 -1.03 中国移动 53.890 0.39 112363 84.068 -0.10 中国人寿 15.450 0.06 104325 24.102 0.43 中石油 63.590 0.73 38291 4.960 -0.20 中石化 81.110 -0.39 22966 6.327 0.42 汇丰控股 44.000 0.43 1551204 68.640 0.42 中电信 48.780 1.43 18652 3.805 0.92 中国联通 14.510 0.76 43611 11.318 0.16 华能国际 29.090 -0.24 24134 5.673 0.22 南方航空 41.080 2.06 7616 6.408 -1.10 东方航空 29.110 1.39 4044 4.541 1.14 中芯国际 5.680 4.03 470007 8.861 -1.11 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为