《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7987 港元) 美国股市周一上涨，道琼工业指数收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点，标普500和道指创下 纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话，看似重振投 资者对经济的信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.710 0.40 40308 8.634 -0.07 中国铝业 12.460 3.92 11817 3.887 -0.85 中国移动 54.300 0.76 120561 84.694 0.77 中国人寿 15.640 1.23 79134 24.394 0.39 中石油 63.580 -0.02 35888 4.958 -0.23 中石化 82.100 1.22 24081 6.403 0.67 汇丰控股 44.180 0.41 1172406 68.909 0.01 中电信 48.910 0.27 11467 3.814 0.91 中国联通 14.580 0.48 41716 11.371 0.45 华能国际 29.810 2.48 28504 5.812 0.55 南方航空 41.420 0.83 1516 6.460 0.47 东方航空 28.530 -1.99 3418 4.450 0.68 中芯国际 5.550 -2.29 44547 8.657 -1.29 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为