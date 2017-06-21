《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月21日

路透6月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8005 港元) 美国股市周二下跌，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点，油价大跌打压能源股 ，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未 来升息路径。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 109.130 -1.43 27467 8.513 -1.24 中国铝业 12.550 0.72 19115 3.916 -3.31 中国移动 53.430 -1.60 105532 83.356 -0.41 中国人寿 15.310 -2.11 77053 23.885 -0.69 中石油 62.350 -1.93 27319 4.864 -1.15 中石化 80.720 -1.68 18806 6.297 -0.84 汇丰控股 43.500 -1.54 1492492 67.864 -0.93 中电信 48.340 -1.17 10744 3.771 0.02 中国联通 14.620 0.27 69575 11.404 -0.31 华能国际 27.520 -2.16 24606 5.367 -6.50 南方航空 40.910 -1.23 3620 6.382 -0.59 东方航空 28.790 0.91 3828 4.492 -1.50 中芯国际 5.510 -0.72 74871 8.596 -2.43 （完） (整理 梁慧仪)