版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月21日

    路透6月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8005
港元)
    
    美国股市周二下跌，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点，油价大跌打压能源股
，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未
来升息路径。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              109.130     -1.43       27467       8.513       -1.24
 中国铝业                            12.550      0.72        19115       3.916       -3.31
 中国移动                            53.430      -1.60       105532      83.356      -0.41
 中国人寿                            15.310      -2.11       77053       23.885      -0.69
 中石油                              62.350      -1.93       27319       4.864       -1.15
 中石化                              80.720      -1.68       18806       6.297       -0.84
 汇丰控股                            43.500      -1.54       1492492     67.864      -0.93
 中电信                              48.340      -1.17       10744       3.771       0.02
 中国联通                            14.620      0.27        69575       11.404      -0.31
 华能国际                            27.520      -2.16       24606       5.367       -6.50
 南方航空                            40.910      -1.23       3620        6.382       -0.59
 东方航空                            28.790      0.91        3828        4.492       -1.50
 中芯国际                            5.510       -0.72       74871       8.596       -2.43
 （完）

 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐