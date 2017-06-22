《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

路透6月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.8港元 ) 美国股市周三涨跌互见，道琼工业指数收低57.11点，或0.27%，至21,410.03点，标准普尔500指 数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨， 扶助推升纳斯达克指数。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 108.480 -0.60 40266 8.461 -1.15 中国铝业 12.730 1.43 13561 3.972 -1.45 中国移动 53.540 0.21 103144 83.522 -0.15 中国人寿 15.310 0.00 71188 23.884 0.35 中石油 62.230 -0.19 38837 4.854 -0.12 中石化 79.350 -1.70 36089 6.189 -0.01 汇丰控股 43.470 -0.07 1368214 67.813 -0.13 中电信 48.130 -0.43 9489 3.754 0.65 中国联通 14.660 0.27 51729 11.435 0.31 华能国际 28.820 4.72 54454 5.620 3.80 南方航空 41.600 1.69 2012 6.490 -0.31 东方航空 29.660 3.02 3912 4.627 0.59 中芯国际 5.420 -1.63 23790 8.455 -1.34 (整理 梁慧仪)