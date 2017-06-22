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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:11 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

    路透6月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.8港元
)
    
    美国股市周三涨跌互见，道琼工业指数收低57.11点，或0.27%，至21,410.03点，标准普尔500指
数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，
扶助推升纳斯达克指数。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              108.480     -0.60       40266       8.461       -1.15
 中国铝业                            12.730      1.43        13561       3.972       -1.45
 中国移动                            53.540      0.21        103144      83.522      -0.15
 中国人寿                            15.310      0.00        71188       23.884      0.35
 中石油                              62.230      -0.19       38837       4.854       -0.12
 中石化                              79.350      -1.70       36089       6.189       -0.01
 汇丰控股                            43.470      -0.07       1368214     67.813      -0.13
 中电信                              48.130      -0.43       9489        3.754       0.65
 中国联通                            14.660      0.27        51729       11.435      0.31
 华能国际                            28.820      4.72        54454       5.620       3.80
 南方航空                            41.600      1.69        2012        6.490       -0.31
 东方航空                            29.660      3.02        3912        4.627       0.59
 中芯国际                            5.420       -1.63       23790       8.455       -1.34   
 
 (整理 梁慧仪)
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