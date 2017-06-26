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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

    路透6月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7993
港元)
        
    美国股市周五收盘涨跌互现，道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点，科技股上涨
抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              109.020     -0.02       24477       8.503       -0.20
 中国铝业                            12.250      -2.00       9985        3.822       -0.22
 中国移动                            53.610      0.06        98826       83.624      0.27
 中国人寿                            15.500      -0.39       46561       24.178      -0.09
 中石油                              61.970      -0.03       17916       4.833       -0.35
 中石化                              79.630      0.19        16474       6.211       0.49
 汇丰控股                            43.360      0.12        1158129     67.636      -0.24
 中电信                              48.600      -0.31       6424        3.790       0.54
 中国联通                            15.080      1.28        107004      11.761      0.52
 华能国际                            28.690      1.77        22302       5.594       -0.28
 南方航空                            41.350      0.19        5820        6.450       -0.62
 东方航空                            29.190      -1.35       815         4.553       0.29
 中芯国际                            5.370       -1.29       26991       8.376       -0.16
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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