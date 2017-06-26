《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7993 港元) 美国股市周五收盘涨跌互现，道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点，科技股上涨 抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 109.020 -0.02 24477 8.503 -0.20 中国铝业 12.250 -2.00 9985 3.822 -0.22 中国移动 53.610 0.06 98826 83.624 0.27 中国人寿 15.500 -0.39 46561 24.178 -0.09 中石油 61.970 -0.03 17916 4.833 -0.35 中石化 79.630 0.19 16474 6.211 0.49 汇丰控股 43.360 0.12 1158129 67.636 -0.24 中电信 48.600 -0.31 6424 3.790 0.54 中国联通 15.080 1.28 107004 11.761 0.52 华能国际 28.690 1.77 22302 5.594 -0.28 南方航空 41.350 0.19 5820 6.450 -0.62 东方航空 29.190 -1.35 815 4.553 0.29 中芯国际 5.370 -1.29 26991 8.376 -0.16 （完） (整理 梁慧仪)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。