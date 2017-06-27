《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.799港 元) 美国股市标普500指数和道指周一微幅收涨，道琼工业指数收高14.79点，或0.07%，至21,409.55 点，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 109.380 0.33 18337 8.531 -0.11 中国铝业 12.430 1.47 3773 3.878 0.20 中国移动 53.390 -0.41 85029 83.278 0.21 中国人寿 15.630 0.84 100786 24.380 -0.08 中石油 62.220 0.40 17898 4.853 -0.36 中石化 79.940 0.39 33054 6.235 0.56 汇丰控股 43.910 1.27 1571554 68.491 0.50 中电信 48.610 0.02 6666 3.791 0.56 中国联通 15.040 -0.27 65970 11.730 0.25 华能国际 29.040 1.22 14753 5.662 -0.14 南方航空 42.200 2.06 7834 6.582 -2.92 东方航空 30.390 4.11 4456 4.740 0.86 中芯国际 5.350 -0.37 11110 8.345 -0.66 （完） (整理 梁慧仪)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。