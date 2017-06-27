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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

    路透6月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.799港
元)
    
    美国股市标普500指数和道指周一微幅收涨，道琼工业指数收高14.79点，或0.07%，至21,409.55
点，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              109.380     0.33        18337       8.531       -0.11
 中国铝业                            12.430      1.47        3773        3.878       0.20
 中国移动                            53.390      -0.41       85029       83.278      0.21
 中国人寿                            15.630      0.84        100786      24.380      -0.08
 中石油                              62.220      0.40        17898       4.853       -0.36
 中石化                              79.940      0.39        33054       6.235       0.56
 汇丰控股                            43.910      1.27        1571554     68.491      0.50
 中电信                              48.610      0.02        6666        3.791       0.56
 中国联通                            15.040      -0.27       65970       11.730      0.25
 华能国际                            29.040      1.22        14753       5.662       -0.14
 南方航空                            42.200      2.06        7834        6.582       -2.92
 东方航空                            30.390      4.11        4456        4.740       0.86
 中芯国际                            5.350       -0.37       11110       8.345       -0.66
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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