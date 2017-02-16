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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月16日

    路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595
港元)
    
    美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高，
标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。

    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.500     -0.54       9399        9.583       0.56
 中国铝业                            13.740      -0.43       11574       4.265       -0.82
 中国移动                            56.490      -0.55       97608       87.667      0.19
 中国人寿                            15.820      0.32        52566       24.551      0.21
 中石油                              78.690      -0.63       13124       6.106       0.10
 中石化                              78.820      -0.86       14659       6.116       0.59
 汇丰控股                            44.090      1.33        2237748     68.423      1.07
 中电信                              48.920      0.06        4607        3.796       0.96
 中国联通                            12.180      0.50        23728       9.451       0.33
 兖州煤业                            8.040       4.28        39945       6.239       -1.13
 华能国际                            28.350      1.14        18271       5.500       0.17
 南方航空                            30.820      0.33        15589       4.783       -0.56
 东方航空                            26.930      -0.04       2123        4.179       -0.02
 中芯国际                            6.960       -3.33       61665       1.080       -89.89
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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