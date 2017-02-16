《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月16日

路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399 9.583 0.56 中国铝业 13.740 -0.43 11574 4.265 -0.82 中国移动 56.490 -0.55 97608 87.667 0.19 中国人寿 15.820 0.32 52566 24.551 0.21 中石油 78.690 -0.63 13124 6.106 0.10 中石化 78.820 -0.86 14659 6.116 0.59 汇丰控股 44.090 1.33 2237748 68.423 1.07 中电信 48.920 0.06 4607 3.796 0.96 中国联通 12.180 0.50 23728 9.451 0.33 兖州煤业 8.040 4.28 39945 6.239 -1.13 华能国际 28.350 1.14 18271 5.500 0.17 南方航空 30.820 0.33 15589 4.783 -0.56 东方航空 26.930 -0.04 2123 4.179 -0.02 中芯国际 6.960 -3.33 61665 1.080 -89.89 （完） (整理 梁慧仪)