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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

    路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592
港元)
    
    美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续
第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。
        
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.570     -0.75       23411       9.510       -0.10
 中国铝业                            13.540      -1.46       5207        4.202       -1.12
 中国移动                            56.440      -0.09       97785       87.586      -0.30
 中国人寿                            15.660      -1.01       47106       24.302      0.01
 中石油                              77.330      -1.73       18714       6.000       -0.49
 中石化                              77.490      -1.69       28402       6.013       0.21
 汇丰控股                            44.110      0.05        1954803     68.452      0.22
 中电信                              48.000      -1.88       8078        3.724       0.39
 中国联通                            12.110      -0.57       66596       9.396       0.50
 兖州煤业                            8.170       1.62        39275       6.339       -1.10
 华能国际                            27.750      -2.12       18123       5.383       0.05
 南方航空                            31.840      3.31        5014        4.941       0.02
 东方航空                            27.370      1.63        2549        4.247       -0.99
 中芯国际                            6.940       -0.29       40916       1.077       -89.88
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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