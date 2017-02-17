《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10 中国铝业 13.540 -1.46 5207 4.202 -1.12 中国移动 56.440 -0.09 97785 87.586 -0.30 中国人寿 15.660 -1.01 47106 24.302 0.01 中石油 77.330 -1.73 18714 6.000 -0.49 中石化 77.490 -1.69 28402 6.013 0.21 汇丰控股 44.110 0.05 1954803 68.452 0.22 中电信 48.000 -1.88 8078 3.724 0.39 中国联通 12.110 -0.57 66596 9.396 0.50 兖州煤业 8.170 1.62 39275 6.339 -1.10 华能国际 27.750 -2.12 18123 5.383 0.05 南方航空 31.840 3.31 5014 4.941 0.02 东方航空 27.370 1.63 2549 4.247 -0.99 中芯国际 6.940 -0.29 40916 1.077 -89.88 （完） (整理 梁慧仪)