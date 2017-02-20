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亚洲 | 2017年 2月 20日 星期一 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月20日

    路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611
港元)
    
    美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点
，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              121.620     -0.78       15972       9.439       0.10
 中国铝业                            13.140      -2.95       7207        4.079       -0.99
 中国移动                            56.110      -0.58       111840      87.095      0.57
 中国人寿                            15.560      -0.64       78599       24.153      -0.61
 中石油                              77.330      0.00        11949       6.002       -0.63
 中石化                              78.050      0.72        23742       6.058       0.12
 汇丰控股                            43.910      -0.45       1892055     68.158      -0.21
 中电信                              47.830      -0.35       3153        3.712       0.60
 中国联通                            12.170      0.50        104911      9.445       0.59
 兖州煤业                            0.000       0.00        0           0.000       -100.00
 华能国际                            27.690      -0.22       7714        5.373       0.42
 南方航空                            31.540      -0.94       911         4.896       -0.09
 东方航空                            26.980      -1.42       1993        4.188       -0.53
 中芯国际                            6.940       0.00        83028       1.077       -89.78
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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