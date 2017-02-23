《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35 12551 9.390 -0.85 中国铝业 13.510 1.43 14007 4.194 -1.33 中国移动 56.500 0.07 66115 87.691 0.28 中国人寿 15.760 -0.44 71067 24.460 -0.57 中石油 78.860 -0.85 20286 6.120 -1.45 中石化 79.590 -0.76 15013 6.176 -0.70 汇丰控股 41.180 1.60 3838982 63.914 0.16 中电信 47.710 -0.21 3953 3.702 0.34 中国联通 11.950 -0.99 34174 9.274 -0.50 兖州煤业 8.340 3.35 49213 6.472 -0.89 华能国际 27.800 -0.14 9701 5.393 0.25 南方航空 32.560 0.06 2164 5.054 0.07 东方航空 27.490 2.38 1247 4.267 -0.55 中芯国际 6.880 2.38 26486 1.068 -89.93 （完） (整理 梁慧仪)