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亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

    路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603
港元)
    
    美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜
邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
        
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              121.000     -1.35       12551       9.390       -0.85
 中国铝业                            13.510      1.43        14007       4.194       -1.33
 中国移动                            56.500      0.07        66115       87.691      0.28
 中国人寿                            15.760      -0.44       71067       24.460      -0.57
 中石油                              78.860      -0.85       20286       6.120       -1.45
 中石化                              79.590      -0.76       15013       6.176       -0.70
 汇丰控股                            41.180      1.60        3838982     63.914      0.16
 中电信                              47.710      -0.21       3953        3.702       0.34
 中国联通                            11.950      -0.99       34174       9.274       -0.50
 兖州煤业                            8.340       3.35        49213       6.472       -0.89
 华能国际                            27.800      -0.14       9701        5.393       0.25
 南方航空                            32.560      0.06        2164        5.054       0.07
 东方航空                            27.490      2.38        1247        4.267       -0.55
 中芯国际                            6.880       2.38        26486       1.068       -89.93
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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