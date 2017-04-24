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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7757港元)
    
    美股道琼工业指数周五收低30.95点，或0.15%，报20,547.76
点。因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500
指数三周来首次录得周线涨幅。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            115.570  -0.53    12851     8.986         -0.70
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.860   -3.02    5400      4.000         -1.24
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.870   -0.07    122324    83.775        -0.09
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.530   -0.75    46393     22.596        -0.46
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            70.590   -0.75    17528     5.489         -0.56
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            80.840   0.42     26037     6.286         0.25
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.940   -0.22    1405391   62.112        -0.30
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.080   -0.85    3549      3.816         0.17
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.210   -0.68    42129     10.272        0.70
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.600   -0.78    10526     5.171         -0.56
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.510   -1.06    3092      5.211         -0.74
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.450   -1.05    652       4.269         -0.49
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.960    1.71     47220     9.269         -0.34
           >                                                             
 
    （完）
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