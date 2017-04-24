《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7757港元) 美股道琼工业指数周五收低30.95点，或0.15%，报20,547.76 点。因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500 指数三周来首次录得周线涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.570 -0.53 12851 8.986 -0.70 > 中国铝业 <2600.HK 12.860 -3.02 5400 4.000 -1.24 > 中国移动 <0941.HK 53.870 -0.07 122324 83.775 -0.09 > 中国人寿 <2628.HK 14.530 -0.75 46393 22.596 -0.46 > 中石油 <0857.HK 70.590 -0.75 17528 5.489 -0.56 > 中石化 <0386.HK 80.840 0.42 26037 6.286 0.25 > 汇丰控股 <0005.HK 39.940 -0.22 1405391 62.112 -0.30 > 中电信 <0728.HK 49.080 -0.85 3549 3.816 0.17 > 中国联通 <0762.HK 13.210 -0.68 42129 10.272 0.70 > 华能国际 <0902.HK 26.600 -0.78 10526 5.171 -0.56 > 南方航空 <1055.HK 33.510 -1.06 3092 5.211 -0.74 > 东方航空 <0670.HK 27.450 -1.05 652 4.269 -0.49 > 中芯国际 <0981.HK 5.960 1.71 47220 9.269 -0.34 > （完）