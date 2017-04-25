《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7786港元) 美股道琼工业指数周一收高216.13点，或1.05%，报20,763.89 点。此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙 获胜。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.770 0.17 11473 9.005 -0.60 > 中国铝业 <2600.HK 12.650 -1.63 7208 3.936 -0.61 > 中国移动 <0941.HK 53.250 -1.15 167512 82.842 0.05 > 中国人寿 <2628.HK 14.740 1.45 56630 22.931 -0.30 > 中石油 <0857.HK 70.720 0.18 29225 5.501 -0.16 > 中石化 <0386.HK 81.380 0.67 20684 6.330 0.48 > 汇丰控股 <0005.HK 40.830 2.23 2764231 63.520 0.83 > 中电信 <0728.HK 49.320 0.49 4318 3.836 0.43 > 中国联通 <0762.HK 13.210 0.00 58612 10.276 0.15 > 华能国际 <0902.HK 26.630 0.11 11951 5.179 -0.03 > 南方航空 <1055.HK 33.990 1.43 2165 5.288 -0.23 > 东方航空 <0670.HK 27.720 0.98 2152 4.312 -0.63 > 中芯国际 <0981.HK 5.890 -1.17 23961 9.163 -0.07 > （完）