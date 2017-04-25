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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7786港元)
    
    美股道琼工业指数周一收高216.13点，或1.05%，报20,763.89
点。此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙
获胜。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            115.770  0.17     11473     9.005         -0.60
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.650   -1.63    7208      3.936         -0.61
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.250   -1.15    167512    82.842        0.05
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.740   1.45     56630     22.931        -0.30
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            70.720   0.18     29225     5.501         -0.16
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.380   0.67     20684     6.330         0.48
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.830   2.23     2764231   63.520        0.83
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.320   0.49     4318      3.836         0.43
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.210   0.00     58612     10.276        0.15
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.630   0.11     11951     5.179         -0.03
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.990   1.43     2165      5.288         -0.23
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.720   0.98     2152      4.312         -0.63
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.890    -1.17    23961     9.163         -0.07
           >                                                             
 
    （完）
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