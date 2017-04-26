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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7812港元)
    
    美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12
点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            116.430  0.57     17993     9.060         -0.22
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.690   0.32     16027     3.950         -0.51
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.550   0.56     100324    83.337        0.16
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.030   1.97     173818    23.390        -0.25
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            71.160   0.62     16554     5.537         0.13
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.900   1.87     29013     6.451         0.32
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.240   1.00     2075488   64.179        0.59
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.470   0.30     4694      3.849         0.24
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.270   0.45     74632     10.326        0.84
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.130   1.88     15279     5.278         0.14
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.870   -0.35    3284      5.271         -0.55
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.620   -0.36    2732      4.298         -0.50
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.900    0.17     35564     9.182         0.02
           >                                                             
 
    （完）
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