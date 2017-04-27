《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74 > 中国铝业 <2600.HK 12.660 -0.24 12359 3.940 -0.50 > 中国移动 <0941.HK 53.530 -0.04 124548 83.299 -0.42 > 中国人寿 <2628.HK 15.220 1.26 103042 23.684 -0.49 > 中石油 <0857.HK 71.100 -0.08 25046 5.532 0.22 > 中石化 <0386.HK 82.340 -0.68 18137 6.407 -0.36 > 汇丰控股 <0005.HK 41.180 -0.15 1759361 64.081 -0.03 > 中电信 <0728.HK 49.190 -0.57 4795 3.827 -0.07 > 中国联通 <0762.HK 13.040 -1.73 70691 10.146 0.26 > 华能国际 <0902.HK 26.780 -1.29 9812 5.209 -0.78 > 南方航空 <1055.HK 33.790 -0.24 367 5.258 -0.60 > 东方航空 <0670.HK 27.160 -1.67 3417 4.226 -0.55 > 中芯国际 <0981.HK 5.930 0.51 16916 9.228 -0.56 > （完）
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。