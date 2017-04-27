《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74 > 中国铝业 <2600.HK 12.660 -0.24 12359 3.940 -0.50 > 中国移动 <0941.HK 53.530 -0.04 124548 83.299 -0.42 > 中国人寿 <2628.HK 15.220 1.26 103042 23.684 -0.49 > 中石油 <0857.HK 71.100 -0.08 25046 5.532 0.22 > 中石化 <0386.HK 82.340 -0.68 18137 6.407 -0.36 > 汇丰控股 <0005.HK 41.180 -0.15 1759361 64.081 -0.03 > 中电信 <0728.HK 49.190 -0.57 4795 3.827 -0.07 > 中国联通 <0762.HK 13.040 -1.73 70691 10.146 0.26 > 华能国际 <0902.HK 26.780 -1.29 9812 5.209 -0.78 > 南方航空 <1055.HK 33.790 -0.24 367 5.258 -0.60 > 东方航空 <0670.HK 27.160 -1.67 3417 4.226 -0.55 > 中芯国际 <0981.HK 5.930 0.51 16916 9.228 -0.56 > （完）