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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 08:36 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7813港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高6.24点，或0.03%，报20,981.33点
。纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和I
ntuit在业绩推动下上涨。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            114.500  -1.05    14119     8.910         -1.44
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.410   -1.97    3689      3.863         -0.70
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.400   -0.24    133958    83.104        -0.59
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.130   -0.59    65323     23.546        -0.86
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            70.460   -0.90    17694     5.483         -0.13
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.500   -1.02    14013     6.342         0.03
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.430   0.61     1520628   64.476        0.12
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.250   0.12     6416      3.832         0.06
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.110   0.54     60355     10.201        0.41
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.230   1.68     16943     5.297         -0.99
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.770   -0.06    1186      5.255         -0.65
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.820   -1.25    2285      4.174         -0.86
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.070    2.36     27159     9.446         0.92
           >                                                             
 
    （完）
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