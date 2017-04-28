《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7813港元) 美股道琼工业指数周四收高6.24点，或0.03%，报20,981.33点 。纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和I ntuit在业绩推动下上涨。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 114.500 -1.05 14119 8.910 -1.44 > 中国铝业 <2600.HK 12.410 -1.97 3689 3.863 -0.70 > 中国移动 <0941.HK 53.400 -0.24 133958 83.104 -0.59 > 中国人寿 <2628.HK 15.130 -0.59 65323 23.546 -0.86 > 中石油 <0857.HK 70.460 -0.90 17694 5.483 -0.13 > 中石化 <0386.HK 81.500 -1.02 14013 6.342 0.03 > 汇丰控股 <0005.HK 41.430 0.61 1520628 64.476 0.12 > 中电信 <0728.HK 49.250 0.12 6416 3.832 0.06 > 中国联通 <0762.HK 13.110 0.54 60355 10.201 0.41 > 华能国际 <0902.HK 27.230 1.68 16943 5.297 -0.99 > 南方航空 <1055.HK 33.770 -0.06 1186 5.255 -0.65 > 东方航空 <0670.HK 26.820 -1.25 2285 4.174 -0.86 > 中芯国际 <0981.HK 6.070 2.36 27159 9.446 0.92 > （完）