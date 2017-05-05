《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

日本股市：日经指数早盘小幅收低，因日圆微升及矿业类股走低
路透东京6月21日 - 日股日经指数周三早盘小幅收低，因日圆微升侵蚀风险偏好；矿业类股因油价走软而表现欠佳。 日经指数早盘收低0.23%，报20,183.09点，脱离了上日触及的近两年高位。 美股隔夜下挫，因油价下跌拖累能源股挫低，并损及亚州市场人气。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7828港元) 美股道琼工业指数周四收低6.43点，或0.03%，报20,951.47点 。因能源股大跌被一些企业发布的良好业绩所抵消，美国众议院通过重要 医保议案后，主要股指几无变动。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 112.790 -1.43 16319 8.778 -1.59 > 中国铝业 <2600.HK 11.550 -3.67 23399 3.596 -1.76 > 中国移动 <0941.HK 53.530 0.32 127935 83.323 -0.45 > 中国人寿 <2628.HK 14.960 -1.06 87382 23.286 -0.91 > 中石油 <0857.HK 67.810 -2.28 28699 5.278 -1.72 > 中石化 <0386.HK 78.820 -1.98 19046 6.134 -0.90 > 汇丰控股 <0005.HK 42.800 2.84 4575401 66.621 0.41 > 中电信 <0728.HK 47.660 -1.71 13502 3.709 -0.56 > 中国联通 <0762.HK 12.920 -0.46 79328 10.055 -0.44 > 华能国际 <0902.HK 27.030 -0.84 16289 5.259 -1.33 > 南方航空 <1055.HK 33.960 0.21 4733 5.286 0.12 > 东方航空 <0670.HK 26.920 0.86 5965 4.190 -0.47 > 中芯国际 <0981.HK 6.020 -2.11 36903 9.370 -0.63 > （完）
路透东京6月21日 - 日股日经指数周三早盘小幅收低，因日圆微升侵蚀风险偏好；矿业类股因油价走软而表现欠佳。 日经指数早盘收低0.23%，报20,183.09点，脱离了上日触及的近两年高位。 美股隔夜下挫，因油价下跌拖累能源股挫低，并损及亚州市场人气。
路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟 决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。 0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。 “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在 正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说道。 “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体 表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时 性因素。”Kim称。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟 决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元 的资金流出。 美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股 纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，本周银行业者正准备递交新加坡普洛斯集团（Global Logistic Properties Ltd）杠杆收购案的融资建议，此次融资规模约为100亿美元，将成为亚洲最大的一笔杠杆融资贷款。