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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7828港元)
    
    美股道琼工业指数周四收低6.43点，或0.03%，报20,951.47点
。因能源股大跌被一些企业发布的良好业绩所抵消，美国众议院通过重要
医保议案后，主要股指几无变动。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            112.790  -1.43    16319     8.778         -1.59
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.550   -3.67    23399     3.596         -1.76
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            53.530   0.32     127935    83.323        -0.45
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.960   -1.06    87382     23.286        -0.91
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            67.810   -2.28    28699     5.278         -1.72
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            78.820   -1.98    19046     6.134         -0.90
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            42.800   2.84     4575401   66.621        0.41
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.660   -1.71    13502     3.709         -0.56
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.920   -0.46    79328     10.055        -0.44
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.030   -0.84    16289     5.259         -1.33
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.960   0.21     4733      5.286         0.12
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.920   0.86     5965      4.190         -0.47
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.020    -2.11    36903     9.370         -0.63
           >                                                             
 
    （完）
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