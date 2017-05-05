《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌

路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟 决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。 0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。 “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在 正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说道。 “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体 表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时 性因素。”Kim称。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟 决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元 的资金流出。 美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股 纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中