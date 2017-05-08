《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月8日

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业 11.420 -1.13 7968 3.555 0.43 中国移动 54.580 1.96 134222 84.960 0.78 中国人寿 14.820 -0.94 67338 23.069 0.74 中石油 67.900 0.13 20700 5.285 0.85 中石化 78.610 -0.27 25611 6.118 1.63 汇丰控股 42.680 -0.28 1682490 66.437 -0.10 中电信 48.040 0.80 2890 3.739 0.78 中国联通 13.030 0.85 61140 10.141 1.01 华能国际 26.950 -0.30 8159 5.244 0.46 南方航空 33.720 -0.71 1694 5.249 -0.21 东方航空 26.890 -0.11 308 4.186 0.14 中芯国际 6.100 1.33 13871 9.495 0.59 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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