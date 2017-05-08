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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月8日

    路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元
)
    
    美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及
纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
    
 公司名称               ADR代码      收盘价     涨跌幅       成交   ADR折合每股普通股  较港股溢价
                                                         量                            
                                   （美元）    （%）                (港元)             (%)
 中海油                            114.820     1.80      20798      8.937              1.32
 中国铝业                          11.420      -1.13     7968       3.555              0.43
 中国移动                          54.580      1.96      134222     84.960             0.78
 中国人寿                          14.820      -0.94     67338      23.069             0.74
 中石油                            67.900      0.13      20700      5.285              0.85
 中石化                            78.610      -0.27     25611      6.118              1.63
 汇丰控股                          42.680      -0.28     1682490    66.437             -0.10
 中电信                            48.040      0.80      2890       3.739              0.78
 中国联通                          13.030      0.85      61140      10.141             1.01
 华能国际                          26.950      -0.30     8159       5.244              0.46
 南方航空                          33.720      -0.71     1694       5.249              -0.21
 东方航空                          26.890      -0.11     308        4.186              0.14
 中芯国际                          6.100       1.33      13871      9.495              0.59
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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