《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

路透5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7847港 元) 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，道琼工业指数收高5.34点，或0.03 %，报21,012.28点。华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.000 -0.71 11522 8.875 0.50 中国铝业 11.270 -1.31 14259 3.509 -0.87 中国移动 54.290 -0.53 108523 84.526 0.27 中国人寿 14.800 -0.14 49262 23.043 -0.03 中石油 67.430 -0.69 17666 5.249 -0.01 中石化 78.590 -0.03 16623 6.118 0.62 汇丰控股 42.690 0.02 1478120 66.466 -0.50 中电信 47.990 -0.10 3643 3.736 0.43 中国联通 12.890 -1.07 61519 10.034 0.55 华能国际 27.160 0.78 23111 5.286 0.68 南方航空 33.570 -0.44 1224 5.227 -0.63 东方航空 26.620 -1.00 1808 4.145 -0.13 中芯国际 6.100 0.00 14556 9.497 0.08 （完） (整理 梁慧仪)