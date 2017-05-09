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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 08:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

    路透5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7847港
元)
    
    美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，道琼工业指数收高5.34点，或0.03
%，报21,012.28点。华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              114.000     -0.71       11522       8.875       0.50
 中国铝业                            11.270      -1.31       14259       3.509       -0.87
 中国移动                            54.290      -0.53       108523      84.526      0.27
 中国人寿                            14.800      -0.14       49262       23.043      -0.03
 中石油                              67.430      -0.69       17666       5.249       -0.01
 中石化                              78.590      -0.03       16623       6.118       0.62
 汇丰控股                            42.690      0.02        1478120     66.466      -0.50
 中电信                              47.990      -0.10       3643        3.736       0.43
 中国联通                            12.890      -1.07       61519       10.034      0.55
 华能国际                            27.160      0.78        23111       5.286       0.68
 南方航空                            33.570      -0.44       1224        5.227       -0.63
 东方航空                            26.620      -1.00       1808        4.145       -0.13
 中芯国际                            6.100       0.00        14556       9.497       0.08
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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