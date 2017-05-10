《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月10日

中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
路透5月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7841 港元) 美国股市标普500指数周二收盘小跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点，今日盘中连续第二日创纪 录新高；道琼工业指数收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；苹果成为第一家公司市值超 过8,000亿美元的美国公司。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.330 0.29 16343 8.900 -0.12 中国铝业 11.550 2.48 12073 3.596 -0.93 中国移动 54.730 0.81 134498 85.205 0.48 中国人寿 15.360 3.78 179919 23.913 1.11 中石油 68.040 0.90 22793 5.296 -0.45 中石化 80.250 2.11 23793 6.247 0.27 汇丰控股 42.910 0.52 2309492 66.803 -0.52 中电信 48.740 1.56 4205 3.794 0.37 中国联通 12.990 0.78 53529 10.112 0.71 华能国际 28.810 6.08 22446 5.606 0.12 南方航空 35.090 4.53 5557 5.463 0.05 东方航空 27.740 4.21 3212 4.319 -0.26 中芯国际 6.080 -0.33 28661 9.465 1.02 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台
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