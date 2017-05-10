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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月10日

    路透5月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7841
港元)
    
    美国股市标普500指数周二收盘小跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点，今日盘中连续第二日创纪
录新高；道琼工业指数收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；苹果成为第一家公司市值超
过8,000亿美元的美国公司。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              114.330     0.29        16343       8.900       -0.12
 中国铝业                            11.550      2.48        12073       3.596       -0.93
 中国移动                            54.730      0.81        134498      85.205      0.48
 中国人寿                            15.360      3.78        179919      23.913      1.11
 中石油                              68.040      0.90        22793       5.296       -0.45
 中石化                              80.250      2.11        23793       6.247       0.27
 汇丰控股                            42.910      0.52        2309492     66.803      -0.52
 中电信                              48.740      1.56        4205        3.794       0.37
 中国联通                            12.990      0.78        53529       10.112      0.71
 华能国际                            28.810      6.08        22446       5.606       0.12
 南方航空                            35.090      4.53        5557        5.463       0.05
 东方航空                            27.740      4.21        3212        4.319       -0.26
 中芯国际                            6.080       -0.33       28661       9.465       1.02
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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