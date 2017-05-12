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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

    路透5月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7894
港元)
    
    美国股市周四收低，道琼工业指数收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点，因梅西百货和Kohl's
公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲
增长。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              115.460     -0.09       10511       8.994       -0.18
 中国铝业                            11.420      2.24        12757       3.558       -0.05
 中国移动                            54.600      -0.58       104371      85.060      -0.22
 中国人寿                            15.530      -0.45       57247       24.194      -0.64
 中石油                              67.970      -0.67       19841       5.294       -0.29
 中石化                              80.300      -0.59       21839       6.255       0.24
 汇丰控股                            43.570      0.32        2781886     67.877      -0.11
 中电信                              48.870      -0.02       5580        3.807       0.18
 中国联通                            13.280      -1.26       49627       10.344      0.63
 华能国际                            29.730      3.81        17450       5.789       -0.18
 南方航空                            34.870      -0.11       3455        5.432       -0.32
 东方航空                            27.700      1.50        2875        4.315       1.54
 中芯国际                            5.790       -4.61       71337       9.020       -0.99
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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