《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

路透5月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7894 港元) 美国股市周四收低，道琼工业指数收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点，因梅西百货和Kohl's 公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲 增长。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.460 -0.09 10511 8.994 -0.18 中国铝业 11.420 2.24 12757 3.558 -0.05 中国移动 54.600 -0.58 104371 85.060 -0.22 中国人寿 15.530 -0.45 57247 24.194 -0.64 中石油 67.970 -0.67 19841 5.294 -0.29 中石化 80.300 -0.59 21839 6.255 0.24 汇丰控股 43.570 0.32 2781886 67.877 -0.11 中电信 48.870 -0.02 5580 3.807 0.18 中国联通 13.280 -1.26 49627 10.344 0.63 华能国际 29.730 3.81 17450 5.789 -0.18 南方航空 34.870 -0.11 3455 5.432 -0.32 东方航空 27.700 1.50 2875 4.315 1.54 中芯国际 5.790 -4.61 71337 9.020 -0.99 （完） (整理 梁慧仪)