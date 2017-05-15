《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

路透5月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7941 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，道琼工业指数收跌22.81点，或0.11%，报20,896 .61点，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.610 1.00 13104 9.089 0.32 中国铝业 11.450 0.26 12447 3.570 -0.01 中国移动 54.590 -0.02 233112 85.096 0.00 中国人寿 15.760 1.48 113255 24.567 0.07 中石油 68.280 0.46 19908 5.322 0.22 中石化 80.920 0.77 33648 6.307 0.91 汇丰控股 43.730 0.37 1615493 68.167 0.10 中电信 49.100 0.47 6958 3.827 0.71 中国联通 13.440 1.20 64285 10.475 0.72 华能国际 29.630 -0.34 18495 5.773 0.23 南方航空 34.770 -0.29 5919 5.420 0.19 东方航空 27.650 -0.18 4445 4.310 -0.23 中芯国际 5.410 -6.56 111719 8.433 0.64 （完） (整理 梁慧仪)