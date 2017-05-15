《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透5月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7941 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，道琼工业指数收跌22.81点，或0.11%，报20,896 .61点，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.610 1.00 13104 9.089 0.32 中国铝业 11.450 0.26 12447 3.570 -0.01 中国移动 54.590 -0.02 233112 85.096 0.00 中国人寿 15.760 1.48 113255 24.567 0.07 中石油 68.280 0.46 19908 5.322 0.22 中石化 80.920 0.77 33648 6.307 0.91 汇丰控股 43.730 0.37 1615493 68.167 0.10 中电信 49.100 0.47 6958 3.827 0.71 中国联通 13.440 1.20 64285 10.475 0.72 华能国际 29.630 -0.34 18495 5.773 0.23 南方航空 34.770 -0.29 5919 5.420 0.19 东方航空 27.650 -0.18 4445 4.310 -0.23 中芯国际 5.410 -6.56 111719 8.433 0.64 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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