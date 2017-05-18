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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月18日

    路透5月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7849
港元)
    
    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，道琼工业指数大跌3
72.82点，或1.78%，至20,606.93点，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经
济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              116.550     -1.29       28761       9.073       -1.38
 中国铝业                            11.280      -1.14       20058       3.513       -1.06
 中国移动                            54.660      -0.98       126016      85.105      -0.81
 中国人寿                            15.550      -2.63       121041      24.211      -1.38
 中石油                              67.810      -1.19       26486       5.279       -1.33
 中石化                              80.430      -1.77       25206       6.261       -1.24
 汇丰控股                            43.100      -1.84       2556006     67.106      -1.20
 中电信                              49.220      -1.11       12755       3.832       -0.47
 中国联通                            13.390      -1.76       239388      10.424      -1.47
 华能国际                            29.720      -2.17       22333       5.784       -0.79
 南方航空                            35.310      -0.11       7662        5.498       -0.58
 东方航空                            28.040      2.00        13609       4.366       -0.78
 中芯国际                            5.460       -1.09       89593       8.501       0.96
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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