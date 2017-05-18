《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月18日

路透5月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7849 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，道琼工业指数大跌3 72.82点，或1.78%，至20,606.93点，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经 济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.550 -1.29 28761 9.073 -1.38 中国铝业 11.280 -1.14 20058 3.513 -1.06 中国移动 54.660 -0.98 126016 85.105 -0.81 中国人寿 15.550 -2.63 121041 24.211 -1.38 中石油 67.810 -1.19 26486 5.279 -1.33 中石化 80.430 -1.77 25206 6.261 -1.24 汇丰控股 43.100 -1.84 2556006 67.106 -1.20 中电信 49.220 -1.11 12755 3.832 -0.47 中国联通 13.390 -1.76 239388 10.424 -1.47 华能国际 29.720 -2.17 22333 5.784 -0.79 南方航空 35.310 -0.11 7662 5.498 -0.58 东方航空 28.040 2.00 13609 4.366 -0.78 中芯国际 5.460 -1.09 89593 8.501 0.96 （完） (整理 梁慧仪)