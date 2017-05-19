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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:50 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

    路透5月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.783港
元)
    
    美国股市周四反弹，道琼工业指数收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点，受助于放松互联网监
管的举措和强劲的经济数据。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              117.170     0.53        17155       9.119       -0.12
 中国铝业                            11.200      -0.71       9765        3.487       -0.09
 中国移动                            54.880      0.40        110506      85.426      0.27
 中国人寿                            15.520      -0.19       87754       24.158      0.24
 中石油                              67.930      0.18        31970       5.287       -0.43
 中石化                              80.580      0.19        23590       6.272       -0.13
 汇丰控股                            43.120      0.05        1963114     67.121      -0.41
 中电信                              48.900      -0.65       6571        3.806       0.42
 中国联通                            13.250      -1.05       64049       10.312      0.71
 华能国际                            29.620      -0.34       19123       5.763       -0.46
 南方航空                            35.600      0.82        6144        5.541       0.21
 东方航空                            28.200      0.57        3290        4.390       -0.46
 中芯国际                            5.420       -0.73       34435       8.437       0.32
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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