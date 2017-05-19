《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

路透5月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.783港 元) 美国股市周四反弹，道琼工业指数收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点，受助于放松互联网监 管的举措和强劲的经济数据。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 117.170 0.53 17155 9.119 -0.12 中国铝业 11.200 -0.71 9765 3.487 -0.09 中国移动 54.880 0.40 110506 85.426 0.27 中国人寿 15.520 -0.19 87754 24.158 0.24 中石油 67.930 0.18 31970 5.287 -0.43 中石化 80.580 0.19 23590 6.272 -0.13 汇丰控股 43.120 0.05 1963114 67.121 -0.41 中电信 48.900 -0.65 6571 3.806 0.42 中国联通 13.250 -1.05 64049 10.312 0.71 华能国际 29.620 -0.34 19123 5.763 -0.46 南方航空 35.600 0.82 6144 5.541 0.21 东方航空 28.200 0.57 3290 4.390 -0.46 中芯国际 5.420 -0.73 34435 8.437 0.32 （完） (整理 梁慧仪)