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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:30 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月22日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7832港元)
    
    美股道琼工业指数周五收高141.82点，或0.69%，报20,804.84
点。美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特
朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统
任期的担忧。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            118.370  1.02     25439     9.213         0.91
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.550   3.13     17949     3.596         1.01
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.420   0.98     140591    86.269        0.61
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.760   1.55     144827    24.533        1.17
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.330   0.59     28950     5.318         1.11
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.450   1.08     36050     6.339         1.27
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.350   0.53     1857552   67.480        0.72
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.050   0.31     10624     3.818         1.26
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.410   1.21     103703    10.437        0.94
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.000   1.28     19493     5.837         0.13
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.510   -0.25    3186      5.528         0.69
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.560   1.28     5354      4.446         0.58
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.450    0.55     32209     8.484         1.60
           >                                                             
 
    （完）
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