《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7832港元) 美股道琼工业指数周五收高141.82点，或0.69%，报20,804.84 点。美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特 朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统 任期的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.370 1.02 25439 9.213 0.91 > 中国铝业 <2600.HK 11.550 3.13 17949 3.596 1.01 > 中国移动 <0941.HK 55.420 0.98 140591 86.269 0.61 > 中国人寿 <2628.HK 15.760 1.55 144827 24.533 1.17 > 中石油 <0857.HK 68.330 0.59 28950 5.318 1.11 > 中石化 <0386.HK 81.450 1.08 36050 6.339 1.27 > 汇丰控股 <0005.HK 43.350 0.53 1857552 67.480 0.72 > 中电信 <0728.HK 49.050 0.31 10624 3.818 1.26 > 中国联通 <0762.HK 13.410 1.21 103703 10.437 0.94 > 华能国际 <0902.HK 30.000 1.28 19493 5.837 0.13 > 南方航空 <1055.HK 35.510 -0.25 3186 5.528 0.69 > 东方航空 <0670.HK 28.560 1.28 5354 4.446 0.58 > 中芯国际 <0981.HK 5.450 0.55 32209 8.484 1.60 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为