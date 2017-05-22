《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月22日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7832港元) 美股道琼工业指数周五收高141.82点，或0.69%，报20,804.84 点。美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特 朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统 任期的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.370 1.02 25439 9.213 0.91 > 中国铝业 <2600.HK 11.550 3.13 17949 3.596 1.01 > 中国移动 <0941.HK 55.420 0.98 140591 86.269 0.61 > 中国人寿 <2628.HK 15.760 1.55 144827 24.533 1.17 > 中石油 <0857.HK 68.330 0.59 28950 5.318 1.11 > 中石化 <0386.HK 81.450 1.08 36050 6.339 1.27 > 汇丰控股 <0005.HK 43.350 0.53 1857552 67.480 0.72 > 中电信 <0728.HK 49.050 0.31 10624 3.818 1.26 > 中国联通 <0762.HK 13.410 1.21 103703 10.437 0.94 > 华能国际 <0902.HK 30.000 1.28 19493 5.837 0.13 > 南方航空 <1055.HK 35.510 -0.25 3186 5.528 0.69 > 东方航空 <0670.HK 28.560 1.28 5354 4.446 0.58 > 中芯国际 <0981.HK 5.450 0.55 32209 8.484 1.60 > （完）