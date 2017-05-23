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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月23日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=Retrieving...港元)
    
    美股道琼工业指数周一收高89.99点，或0.43%，报20,894.83
点。受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值逾千亿美元的
军售协议后攀升。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            117.790  -0.49    16135     9.170         0.00
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.650   0.87     6706      3.628         0.21
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.690   0.49     110429    86.707        0.30
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.000   1.52     72443     24.911        0.25
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.580   0.37     27029     5.339         0.35
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.380   -0.09    19114     6.335         0.72
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.400   0.12     1622859   67.572        -0.19
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.340   0.59     13693     3.841         1.08
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.370   -0.30    30207     10.408        0.47
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            29.730   -0.90    13685     5.786         -0.75
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.640   0.37     1143      5.549         -0.02
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.260   -1.05    1159      4.400         -0.90
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.430    -0.37    24571     8.454         -0.30
           >                                                             
 
    （完）
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