《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=Retrieving...港元) 美股道琼工业指数周一收高89.99点，或0.43%，报20,894.83 点。受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值逾千亿美元的 军售协议后攀升。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.790 -0.49 16135 9.170 0.00 > 中国铝业 <2600.HK 11.650 0.87 6706 3.628 0.21 > 中国移动 <0941.HK 55.690 0.49 110429 86.707 0.30 > 中国人寿 <2628.HK 16.000 1.52 72443 24.911 0.25 > 中石油 <0857.HK 68.580 0.37 27029 5.339 0.35 > 中石化 <0386.HK 81.380 -0.09 19114 6.335 0.72 > 汇丰控股 <0005.HK 43.400 0.12 1622859 67.572 -0.19 > 中电信 <0728.HK 49.340 0.59 13693 3.841 1.08 > 中国联通 <0762.HK 13.370 -0.30 30207 10.408 0.47 > 华能国际 <0902.HK 29.730 -0.90 13685 5.786 -0.75 > 南方航空 <1055.HK 35.640 0.37 1143 5.549 -0.02 > 东方航空 <0670.HK 28.260 -1.05 1159 4.400 -0.90 > 中芯国际 <0981.HK 5.430 -0.37 24571 8.454 -0.30 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为