《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月24日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7874港元) 美股道琼工业指数周二收高43.08点，或0.21%，报20,937.91 点。在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部 件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.890 -0.76 22553 9.103 -0.40 > 中国铝业 <2600.HK 11.460 -1.63 9056 3.570 0.00 > 中国移动 <0941.HK 55.750 0.11 106316 86.835 0.68 > 中国人寿 <2628.HK 16.120 0.75 98762 25.108 0.23 > 中石油 <0857.HK 68.890 0.45 23642 5.365 0.66 > 中石化 <0386.HK 81.330 -0.06 18920 6.334 0.86 > 汇丰控股 <0005.HK 43.440 0.09 1536291 67.661 0.02 > 中电信 <0728.HK 49.710 0.75 18447 3.871 1.34 > 中国联通 <0762.HK 13.830 3.44 77891 10.771 0.10 > 华能国际 <0902.HK 29.870 0.47 16495 5.816 0.97 > 南方航空 <1055.HK 35.170 -1.32 2474 5.478 -0.40 > 东方航空 <0670.HK 27.420 -2.97 2678 4.271 -0.21 > 中芯国际 <0981.HK 5.340 -1.66 30279 8.317 -0.86 > （完）