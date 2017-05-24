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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:23 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月24日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7874港元)
    
    美股道琼工业指数周二收高43.08点，或0.21%，报20,937.91
点。在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部
件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            116.890  -0.76    22553     9.103         -0.40
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.460   -1.63    9056      3.570         0.00
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.750   0.11     106316    86.835        0.68
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.120   0.75     98762     25.108        0.23
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.890   0.45     23642     5.365         0.66
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.330   -0.06    18920     6.334         0.86
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.440   0.09     1536291   67.661        0.02
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.710   0.75     18447     3.871         1.34
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.830   3.44     77891     10.771        0.10
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            29.870   0.47     16495     5.816         0.97
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.170   -1.32    2474      5.478         -0.40
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.420   -2.97    2678      4.271         -0.21
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.340    -1.66    30279     8.317         -0.86
           >                                                             
 
    （完）
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