《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月25日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065 -0.61 > 中国铝业 <2600.HK 11.440 -0.17 6543 3.564 0.11 > 中国移动 <0941.HK 55.720 -0.05 112385 86.792 0.57 > 中国人寿 <2628.HK 16.040 -0.50 101481 24.985 -0.06 > 中石油 <0857.HK 68.490 -0.58 19338 5.334 0.27 > 中石化 <0386.HK 80.910 -0.52 18828 6.301 0.50 > 汇丰控股 <0005.HK 43.270 -0.39 1350230 67.399 0.00 > 中电信 <0728.HK 48.750 0.81 12737 3.797 -1.64 > 中国联通 <0762.HK 14.360 3.83 99629 11.184 -0.32 > 华能国际 <0902.HK 29.980 0.37 19078 5.837 0.64 > 南方航空 <1055.HK 35.220 0.14 1598 5.486 -0.07 > 东方航空 <0670.HK 27.920 1.82 1362 4.349 0.21 > 中芯国际 <0981.HK 5.390 0.94 27012 8.396 0.43 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为