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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:51 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月25日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7882港元)
    
    美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42
点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显
示，决策者认为很快会升息。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            116.390  -0.43    15692     9.065         -0.61
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.440   -0.17    6543      3.564         0.11
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.720   -0.05    112385    86.792        0.57
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.040   -0.50    101481    24.985        -0.06
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.490   -0.58    19338     5.334         0.27
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            80.910   -0.52    18828     6.301         0.50
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.270   -0.39    1350230   67.399        0.00
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.750   0.81     12737     3.797         -1.64
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.360   3.83     99629     11.184        -0.32
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            29.980   0.37     19078     5.837         0.64
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.220   0.14     1598      5.486         -0.07
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.920   1.82     1362      4.349         0.21
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.390    0.94     27012     8.396         0.43
           >                                                             
 
    （完）
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