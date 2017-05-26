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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:23 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月26日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7913港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高70.53点，或0.34%，报21,082.95
点。因百思买和其它零售商的强劲业绩，带动非必需消费品类股上扬。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            114.920  -1.26    37071     8.954         -2.25
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.530   0.79     13205     3.593         -0.46
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.810   0.16     75783     86.966        0.13
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            16.470   2.68     126190    25.665        0.65
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.130   -0.53    29995     5.308         -0.60
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            80.970   0.07     21910     6.309         -0.34
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            43.380   0.25     1337384   67.597        -0.08
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.100   0.72     7550      3.826         0.80
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.300   -0.42    38800     11.142        0.01
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            30.230   0.83     15603     5.888         0.31
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            36.060   2.39     9525      5.619         0.52
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.520   2.15     7220      4.444         0.55
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.360    -0.56    99964     8.352         -1.16
           >                                                             
 
    （完）
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