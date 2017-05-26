《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7913港元) 美股道琼工业指数周四收高70.53点，或0.34%，报21,082.95 点。因百思买和其它零售商的强劲业绩，带动非必需消费品类股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 114.920 -1.26 37071 8.954 -2.25 > 中国铝业 <2600.HK 11.530 0.79 13205 3.593 -0.46 > 中国移动 <0941.HK 55.810 0.16 75783 86.966 0.13 > 中国人寿 <2628.HK 16.470 2.68 126190 25.665 0.65 > 中石油 <0857.HK 68.130 -0.53 29995 5.308 -0.60 > 中石化 <0386.HK 80.970 0.07 21910 6.309 -0.34 > 汇丰控股 <0005.HK 43.380 0.25 1337384 67.597 -0.08 > 中电信 <0728.HK 49.100 0.72 7550 3.826 0.80 > 中国联通 <0762.HK 14.300 -0.42 38800 11.142 0.01 > 华能国际 <0902.HK 30.230 0.83 15603 5.888 0.31 > 南方航空 <1055.HK 36.060 2.39 9525 5.619 0.52 > 东方航空 <0670.HK 28.520 2.15 7220 4.444 0.55 > 中芯国际 <0981.HK 5.360 -0.56 99964 8.352 -1.16 > （完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为