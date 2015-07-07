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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 10:30 BJT

美国个股：超微半导体下调第二季营收预估，指因PC销售疲弱

这意味着营收约为9.48亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为9.996亿美元。

该公司还将第二季经调整毛利润率预估下调至28%左右，因个人电脑制造商需求疲软，也损伤其APU(加速器)芯片需求。

AMD此前预计利润率约为32%。

Van Hees称，个人电脑市场疲软，加上面临英特尔的竞争，令公司APU芯片需求承压。

第二季财报将在7月16日股市收盘后公布。

自公司4月公布财报至周一收盘时止，AMD股价累计跌约14%。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 龚芳/戴素萍)

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