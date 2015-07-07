美国个股：超微半导体下调第二季营收预估，指因PC销售疲弱

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
这意味着营收约为9.48亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为9.996亿美元。
该公司还将第二季经调整毛利润率预估下调至28%左右，因个人电脑制造商需求疲软，也损伤其APU(加速器)芯片需求。
AMD此前预计利润率约为32%。
Van Hees称，个人电脑市场疲软，加上面临英特尔的竞争，令公司APU芯片需求承压。
第二季财报将在7月16日股市收盘后公布。
自公司4月公布财报至周一收盘时止，AMD股价累计跌约14%。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 龚芳/戴素萍)
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