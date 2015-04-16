美股业绩：超微半导体公布首季营收下跌，因个人电脑销售继续下滑

路透4月16日 - 美国晶片生产商超微半导体 周四公布，首季营收下滑26.2%，因个人电脑(PC)和图形卡销售持续疲弱，且来自英特尔 的竞争激烈。

超微半导体公布，截至3月28日的首季净亏损扩大至1.8亿美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为2,000万美元或每股亏损0.03美元。