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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 04:28 BJT

美股业绩：超微半导体公布首季营收下跌，因个人电脑销售继续下滑

路透4月16日 - 美国晶片生产商超微半导体 周四公布，首季营收下滑26.2%，因个人电脑(PC)和图形卡销售持续疲弱，且来自英特尔 的竞争激烈。

超微半导体公布，截至3月28日的首季净亏损扩大至1.8亿美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为2,000万美元或每股亏损0.03美元。

期内营收由14亿美元降至10.3亿美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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