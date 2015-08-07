独家：Advantage基金去年绩效糟糕 银行业者避而远之

路透波士顿8月6日 - 消息人士周四称，继美国银行之后，瑞银集团(UBS)UBSG.VX也关闭了高资产客户投资Advantage基金的部分管道。该基金是投资大亨John Paulson所拥有，2014年亏损幅度达到两位数。

瑞银在7月底时关闭其规模5,000万美元的联接基金，约莫在同一时间，美银也告诉旗下理财顾问需结清客户在Advantage基金持仓。

消息人士说，瑞银和美银称这么做系基于担心成本，以及担心押注在流动性不佳的证券。瑞银客户仍将可投资Advantage，但将透过另一个不同的股份类别，尚不清楚有多少人将选择这么做。

几年前，Paulson对楼市及黄金的押注获利颇丰时，这两家银行的理财顾问就投资于Advantage基金。但他们表示，自从2011年以来就日益担心该基金的回报不够稳定。

Advantage基金在2014年下跌19%，因为在一个最后破局的医药企业并购案中押错宝，回吐部分该基金在2013年的34%涨幅，让之前两年的损失更加惨重。而今年上半年，该基金为上涨2.2%。

摩根士丹利和花旗集团在2012年该基金开始表现疲软时撤出。摩根大通则从未提供富有客户投资Advantage的管道。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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