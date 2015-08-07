独家：Advantage基金去年绩效糟糕 银行业者避而远之

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透波士顿8月6日 - 消息人士周四称，继美国银行之后，瑞银集团(UBS)UBSG.VX也关闭了高资产客户投资Advantage基金的部分管道。该基金是投资大亨John Paulson所拥有，2014年亏损幅度达到两位数。
瑞银在7月底时关闭其规模5,000万美元的联接基金，约莫在同一时间，美银也告诉旗下理财顾问需结清客户在Advantage基金持仓。
消息人士说，瑞银和美银称这么做系基于担心成本，以及担心押注在流动性不佳的证券。瑞银客户仍将可投资Advantage，但将透过另一个不同的股份类别，尚不清楚有多少人将选择这么做。
几年前，Paulson对楼市及黄金的押注获利颇丰时，这两家银行的理财顾问就投资于Advantage基金。但他们表示，自从2011年以来就日益担心该基金的回报不够稳定。
Advantage基金在2014年下跌19%，因为在一个最后破局的医药企业并购案中押错宝，回吐部分该基金在2013年的34%涨幅，让之前两年的损失更加惨重。而今年上半年，该基金为上涨2.2%。
摩根士丹利和花旗集团在2012年该基金开始表现疲软时撤出。摩根大通则从未提供富有客户投资Advantage的管道。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。