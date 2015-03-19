敬告读者：路透撤回3月18日有关中国联通的《阳歌专栏》

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
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3月18日发出的“《阳歌专栏》中国联通宣布大规模股票回购计划”一文，标题及内文提及的“中国联通宣布股票回购计划”有误，应为“中国联通建议向董事会授予新的一般性授权,以便董事会回购不超过本公司现有已发行股份总数10%的股份。”
因内容有误，路透决定予以撤稿。造成不便之处，敬请见谅。
路透中文网
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。