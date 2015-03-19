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中国财经专栏 | 2015年 3月 19日 星期四 19:33 BJT

敬告读者：路透撤回3月18日有关中国联通的《阳歌专栏》

亲爱的读者，您好：

3月18日发出的“《阳歌专栏》中国联通宣布大规模股票回购计划”一文，标题及内文提及的“中国联通宣布股票回购计划”有误，应为“中国联通建议向董事会授予新的一般性授权,以便董事会回购不超过本公司现有已发行股份总数10%的股份。”

因内容有误，路透决定予以撤稿。造成不便之处，敬请见谅。

路透中文网

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