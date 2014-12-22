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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 14:52 BJT

****敬告客户：12月21日和28日当周美国农业部关键报告公布时间表****

亲爱的客户，您好：

由于圣诞节和新年假期，12月21日和28日当周美国农业部部分关键报告的公布时间将受到影响。

美国联邦和州政府部门12月25-26日和2015年1月1日将休假。关键农业报告公布时间表如下：

12月21日当周 公布时间

一周出口检验报告 12月22日(一) 1600 GMT

12月28日当周 公布时间

一周出口销售报告* 12月29日(一) 1330 GMT

一周出口检验报告 12月29日(一) 1600 GMT

一周出口销售报告** 1月2日(五) 1330 GMT

注：(*)原计划12月25日公布，因假期推迟公布；

(**)原计划1月1日公布，因假期推迟公布。

稿件调整造成您的不便，请见谅。如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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